Motorista ultrapassa viatura da PRF em alta velocidade e acaba preso com quase 50kg de droga

Um homem, de 42 anos, foi preso e quase 50kg de maconha foram apreendidos na madrugada deste domingo (31), na BR 290, em Alegrete.

A droga estava acondicionada em sacolas plásticas no interior de um Monza.

Policiais Rodoviários Federais estavam em patrulhamento na rodovia quando foram ultrapassados por um veículo em alta velocidade.

Ao abordarem o veículo, verificaram que dentro do carro havia diversos tijolos de maconha acondicionados em sacos plásticas.

No total, foram encontrados 48,8kg da droga. No carro, ainda, estava um menino de 12 anos, filho do condutor.

O homem foi preso por tráfico de drogas e conduzido para a polícia judiciária em Alegrete.

O garoto foi deixado aos cuidados de familiares que foram buscá-lo na delegacia