Ação coletiva de funcionários da empresa Vaucher é procedente, reconhece o TRT

Ação coletiva de ex-funcionários da empresa Vaucher tem um novo capítulo.

Há um ano e sete meses ocorreu o encerramento das atividades de transporte público das Empresas do Grupo Vaucher em Alegrete e do ajuizamento junto à Justiça do Trabalho na Vara de Alegrete de Ação Coletiva pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Alegrete, cujo presidente é Edson Dinei Severo da Costa.

Segundo Sivens Henrique Gomes Carvalho – Advogado do Sindicato – na última semana, eles tiveram mais uma vitória junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em Porto Alegre, mantendo integralmente a sentença do juízo de primeiro grau que reconheceu o direito de quase 60 empregados/substituídos receberem suas verbas rescisórias, salários atrasados, FGTS, Vale-alimentação, além de outros sonegados nos últimos 5 anos pelas empregadoras.



“Transitado em julgado a sentença, encaminharemos de imediato à liquidação de sentença e iniciaremos a execução. Na próxima semana, estaremos convocando os empregados da Vaucher para uma reunião no Sindicato para informação mais detalhada dos próximos passos e atualização de seus dados”- destacou o advogado.