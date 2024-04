Começou o trabalho de recuperação e preservação do prédio da Estação Férrea

Na manhã deste sábado (6), uma equipe da Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura, deu início à colocação de postes de concreto na Estação Ferroviária de Alegrete. Esses postes, posteriormente, receberão uma tela para fechar parte da estação, com o objetivo de evitar invasões, uma situação recorrente ao longo dos anos.

O prédio histórico da Rede Ferroviária de Alegrete, com um valor cultural e histórico indiscutível, está em vias de receber a tão necessária revitalização em sua estrutura. Há anos, a deterioração tem sido evidente, com pichações, janelas e portas quebradas, e até mesmo partes arrancadas, o que tornou o prédio vulnerável a danos maiores, ameaçando ruína em determinados pontos.

Após três tentativas frustradas de abertura de licitação para concessão do espaço, a Prefeitura encontrou parceiros dispostos a colaborar para a revitalização do prédio abandonado. O Centro Empresarial de Alegrete, o Exército Brasileiro e o gabinete do vereador João Leivas estão entre os envolvidos neste projeto que visa não apenas restaurar a estrutura física do prédio, mas também devolver-lhe o prestígio que merece como um possível ponto turísticos da cidade.

A colaboração dessas entidades é fundamental para o início desse trabalho que, espera-se, possa finalmente recuperar um dos marcos históricos da região. Atualmente, o prédio representa não só um risco à saúde pública, mas também um perigo físico iminente, especialmente porque partes do telhado ameaçam desabar.

Após a conclusão da instalação da tela de proteção, está prevista a realização de uma pintura para revitalizar a aparência do prédio, devolvendo-lhe uma melhor aparência como parte integrante do patrimônio histórico e cultural da cidade. Este é apenas o primeiro passo de um longo caminho que visa trazer de volta à vida uma relíquia arquitetônica que há muito tempo foi negligenciada.