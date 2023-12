Alegretenses arrebatam os principais prêmios na Convenção Nativista de Júlio de Castilhos

Share on Email

A V Convenção Nativista de Júlio de Castilhos encerrou esta edição com a consagração dos cantores alegretenses Cristiano Fantinel (1º Lugar) e Chico Paim (Melhor Intérprete), assim como um poeta que escolheu o baita chão para viver, Zeca Alves. Com a participação expressiva de talentosos artistas nativistas, a final do festival, realizada na rua Coberta da Praça Central, teve 14 composições apresentadas ao público, seguidas por um show de César Oliveira & Rogério Melo.

O grande vencedor da competição foi “Tempo Redomão”, um rasguido doble, cuja letra é assinada por Marçal Furian e Zeca Alves, a melodia por Edilberto Bérgamo, e a interpretação de Cristiano Fantinel, conquistando o 1º lugar. Além disso, “Tempo Redomão” foi novamente reconhecido nas categorias de Melhor Arranjo, Melhor Letra e Melhor Melodia.

Destacando-se individualmente, o também alegretense Chico Paim foi premiado como Melhor Intérprete, pontuando pela sua performance única na música “O Feitiço do Fogo”.

Cristiano Fantinel, Chico Paim e Zeca Aleves reforçaram a presença destacada no cenário musical nativista, consolidando-se como representantes notáveis da rica tradição cultural e artística da região. Suas contribuições singulares enriquecem o panorama musical, evidenciando o talento e a autenticidade que caracterizam o festival nativista.

Matheus Leal, com a Milonga “Minh’Alma em Voz de Cigarra”, e Nilton Ferreira e Diego Machado, com o Chamamé “Tardezita Inverneira Num Fundo de Campo”, alcançaram o 2º e 3º lugares, respectivamente.

O festival ainda contemplou prêmios especiais, como a Premiação Tema Natalino para “Um Presépio no Galpão”, um Chamamé interpretado por João Paulo Deckert. “A Tropa no Fim da Idade”, uma Toada de Marcelo Barcellos, foi reconhecida como a Música Mais Popular. Maikel Paiva, brilhando nas músicas “O Que Fiz de Mim” e “Rancho de um Só”, recebeu o prêmio de Melhor Instrumentista.