Arena e Juventude decidem municipal sub-14

Neste sábado (2), ocorre a final do Campeonato Municipal Sub-14. No estádio Municipal Farroupilha, Juventude/Locomotiva e Arena decidem quem será o grande campeão da categoria. A competição conta com o apoio da Secretaria de Esportes de Alegrete junto com Liga alegretense de futebol (LAF).

A O Diretor de Esportes, Clóvis Gonçalves, teve a ideia de criar o torneio com intuito que os jovens possam voltar a praticar esporte de maneira frequente em Alegrete. Ao longo desses quatro meses, mais de 10 jogos foram realizados contribuindo com o desenvolvimento do cenário esportivo do Município.

Às 9h, Vila Nova e Raça disputam quem ficará com o terceiro lugar, logo após, Arena e Juventude/Locomotivam decidem que leva a taça para casa. A entrada é gratuita e a direção da LAF convida a todos para prestigiar os meninos de Alegrete.