Alegretenses continuam declarando o imposto de renda

Estamos em pleno período de entrega da declarações do imposto de renda pessoa física e jurídica-exercício de 2024. As declarações iniciaram em 15 de março e podem ser entregues até o final do mês de maio.

Em Alegrete, conforme Melissa Geraldo Mafaldo, todas as pessoas que declararam imposto de renda podem destinar parte do imposto para entidades da cidade, ou seja de Alegrete e Manoel Viana. Para isso basta fazer a declaração pelo modelo completo e destinar na própria declaração até 3% do imposto devido para o Fundo da Criança e do Adolescente e 3% para o Fundo do Idoso. Se optar pelos fundos municipais esse valor será destinado, diretamente, para entidades de Alegrete. O próprio programa calcula, automaticamente, os valores que podem ser doados. As pessoas não precisam se preocupar em doar nada a mais. Tudo é dentro do que devem declarar por Lei à Receita Federal.

O prazo de envio da declaração de Imposto de Renda 2024 termina em 31 de maio e será cobrado multa de quem estiver obrigado a entregar a declaração e não o fizer até o fim do prazo. O valor da multa cobrada é de 1% ao mês, sobre o valor do Imposto de Renda devido, limitado a 20% do valor do Imposto de Renda.