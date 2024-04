APAE em Alegrete recebe uma carreta com doação de móveis da Souza Cruz

Na manhã da última terça-feira (22), a APAE em Alegrete foi contemplada com a doação de móveis. Uma carreta lotada de mesas; cadeiras, divisórias e armários foram destinadas à instituição no município.

O material foi disponibilizado à Instituição por um pleito do deputado Frederico Antunes, representado no ato pela assessora Elizandra Severo, que acompanhou o descarregamento.

A Souza Cruz (BAT Brasil), fez a doação de móveis em bom estado de conservação. Tanto mesas, cadeiras, divisórias, armários foram trazidos com transporte próprio até Alegrete.

Conforme a assessora do parlamentar, Frederico Antunes intermediou junto à Souza Cruz, que encerrou sua unidade em Cachoeirinha e viabilizou a carreta de móveis de escritório que vão ajudar na estrutura administrativa da APAE e do Centro para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista. Além da escola em Alegrete, Uruguaiana recebeu outra carreta com móveis, para APAE daquele município. “Nossos agradecimentos aos parceiros pela doação, que será de muita utilidade”, destacou a diretora Ana Cristina.

Fotos: APAE Alegrete