Alegretenses na Volta Binacional de Ciclismo e título gaúcho de contrarrelógio

São Lourenço do Sul foi sede nos dias 30 e 31 de outubro, e 1º e 2 de novembro da Volta Binacional de Ciclismo – evento que contemplou também os municípios de Canguçu, Pelotas e Cristal, na BR-116, BR-392 e ERS-265.

De acordo com Rodrigo Simões, organizador do evento, 262 atletas de equipes de Gravataí, Novo Hamburgo, Pelotas, Vacaria, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Uruguai estiveram presentes no evento, promovido pela Federação Gaúcha de Ciclismo (FGC) e apoiado pela Prefeitura de São Lourenço do Sul, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e Brigada Militar.

A cidade de Alegrete foi bem representada por três ciclistas. Luis Fernando Farias Alves, alegretense radicado em Rio Grande representou a equipe cachoeirense Associação Ciclismo do Jacuí, e fez o melhor tempo e sagrou-se campeão gaúcho de contrarrelógio na categoria Estreantes.

Além de ganhar o ranking geral, que soma os pontos de todas etapas do ano. Farias completou o percurso em 12 minutos e 40 segundos. Na Volta Binacional, o alegretense ficou no Top 10 na contrarrelógio pela categoria Master A.

Destaque para Uillian Brum Gonçalves, andando sempre no pelotão, o guri manteve as etapas sempre chegando entre os cinco primeiros. Na etapa de contrarrelógio foi o segundo.

Ao final da Volta foi ao pódio na quarta posição geral entre os competidores da categoria Júnior. Na prova de CRI do gaúcho, Uillian foi o 3º, disputou as provas pela equipe Sweet Bike Team, e contou com apoiadores e empresas de Alegrete.

Também com boa participação, o alegretense Erlan Aita da equipe Apuana Team largou na elite e sagrou-se campeão por equipe.

Na etapa de CRI finalizou em 13º colocado e no final da Volta apareceu em 20º entre os melhores ciclistas. No gaúcho de contrarrelógio, Erlan ficou na nona posição.

Fotos: reprodução