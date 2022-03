Alegretenses participam do Desafio Ciclístico do Triássico na Mata

O evento no município de Mata, conhecido como a Cidade da Pedra que foi Madeira, recebeu 89 ciclistas que desafiaram o percurso Triássico com grandes paisagens entre morros e vegetações nativas que embelezaram todo o percurso e proporcionaram grandes aventuras.

Igreja da Mata foi um dos locai preferidos para foto antes da largada

De Alegrete, 12 atletas completaram a prova. Foram três trajetos de aproximadamente 25 km, 45 km e 65 km, nas diferentes categorias do evento.

Alegretenses marcaram presença na Mata

No percurso maior destaque para os alegretenses:

Categoria elite feminina: Clariani Rocha 2° lugar

Clariani foi a segunda a completar o percurso entre as mulheres

Categoria Master A1 -Allan Bueno 1° Lugar

Categoria Master B1 – Jones Trindade 1º lugar

Jones venceu na master

Categoria Master B2 – Nei Edgar 2° Lugar

Nei completou os 65 km em pouco mais de 3 horas

Categoria Master B2 – Claudio Alves (Sucata) 3° lugar

Segundo os ciclistas de Alegrete foi uma prova dura com muita altimetria acumulada, com mais de 1.0000 metros, com descidas muito técnicas em terrenos acidentados dentro de propriedades rurais e pelas estradas do interior , aliado a isso, uma chuva. “Valeu cada quilômetro percorrido. Paisagens lindas com vales, cachoeiras, riachos e aquele ar peculiar do interior”, descreveu Vagner Torres que completou a prova de 65km com sucesso.

A organização premiou todos finisher com uma linda medalha alusiva ao evento e os três melhores nas categorias receberam um troféu réplica de um dinossauro.

Sucata e Nei Jones Trindade na master Finisher com a medalha do evento

Fotos: reprodução, (capa) Santa Maria Bikes