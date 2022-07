Alegretenses participam do Outliers – Histórias Fora da Curva 2022

Dois alegretenses participaram do Outliers – Histórias Fora da Curva 2022, que ocorreu no sábado(2), em Santa Maria.

Como palestrantes, Junior Cortelini – CEO da FNP Brasil, com mais de 70 filiais espalhadas pelo Sul do Brasil e a expectativa de criar novas filiais em São Paulo e no Sudeste e Julia Leães – que saiu do emprego CLT para empreender e, desde a abertura de sua empresa, ela já contribuiu para o crescimento de mais de 150 empresas através de estratégias de comunicação digital personalizadas. Os alegretenses levam o nome da cidade mundo afora.

Júlia e Júnior foram convidados para palestrarem e assim falar sobre suas histórias de sucesso dentro do empreendedorismo.

O evento realizado pela Liga de Empreendedorismo de Santa Maria, reuniu mais de 100 espectadores que atentos ouviram as manobras e realidades para se tornarem empreendedores fora da curva. O objetivo é impactar e inspirar cada vez mais pessoas.

O Outliers é um evento que faz parte do pilar inspiração da Liga i9 de Empreendedorismo e tem como objetivo levar empreendedores para contarem suas histórias e compartilharem o que os tornaram Outliers – uma pessoa única no seu ramo de atuação.

O Outliers 2022 contou com 6 palestrantes e foi a volta dos eventos presenciais da Liga I9.

Além dos alegretenses também palestraram:

Carolina Ignarra – CEO da Talentos Incluir e já apareceu na Forbes como uma das mulheres mais poderosas do Brasil e já garantiu mais de 7 mil empregos para pessoas com deficiência através de sua empresa;

Rosani Coelho – Sócia fundadora e CKO do grupo W&A. Cofudadora e Vice Vice Presidente do Instituto de Desenvolvimento de Consultores. Rosani já desenvolveu soluções para empresas e instituições de todo o Brasil;

Deivison Alves – O Deivison é CEO da Zipline, empresa líder em software de gestão on-line para micro, pequenos e médios negócios, oferecendo soluções para aumentar a produtividade e o lucro empresarial. Onde foi criado o Egestor, primeiro software totalmente online do Brasil.

Marcelo Limana – CEO e Co-founder da GestãoDS, software usado por cerca de 3 mil clientes e 8 mil usuários em todo Brasil.