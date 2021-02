Alegretenses são presos por tráfico de drogas na BR 290

A Polícia Rodoviária Federal prendeu uma dupla de traficantes que transportava mais de quatro quilos de cocaína em um Sandero. Eles tentaram fugir e dispensar a droga, mas foram presos. A ação aconteceu na manhã desta quinta-feira (18), na BR-290, quando os policiais deram ordem de parada ao motorista de um Sandero com placas de Alegrete. Ele não obedeceu e passou a fugir com o carro.

Durante a perseguição, os criminosos arremessaram 4 pacotes para fora do carro, sendo interceptados logo em seguida. No veículo estava o condutor, de 22 anos, acompanhado de um passageiro, de 28, um ex-detento com passagens por porte ilegal de arma, ameaça, lesão corporal e desobediência. Ambos são naturais de Alegrete.

Os policiais encontraram os pacotes dispensados e verificaram que era cloridrato de cocaína, pesando pouco mais de quatro quilos. Os traficantes admitiram que levariam a droga para Alegrete.

Eles foram presos em flagrante e apresentados na polícia judiciária local. O carro e a droga foram apreendidos.