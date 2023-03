Prédio da Estação Férrea é um cenário de total desleixo, lixo e mau cheiro

Share on Email

De acordo com informações, há dias um acompanhamento da área estava sendo feito, devido ao número de denúncias de que o prédio tinha sido invadido.

Conforme Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino, eles receberam informações de que um grupo de pessoas estava no local e que havia uma quantidade expressiva de lixo, além de colchões, cobertas e também ser usado para situações que julgavam irregulares.

Uma grade de ferro de uma porta foi retirada e, o local passou a ser frequentado por usuários de drogas e ser ponto para prostituição, entre outras ações. Além do rastro de destruição, o local estava tomado por lixo e o mau cheiro era muito forte, impossível de permanecer no ambiente – completamente insalubre.

Pessoas que passam pelo local relatam que o prédio se tornou abrigo para moradores em situação de rua, e não muito raro, era possível vê-los usando drogas e fazendo necessidades fisiológicas.

Um grande abandono. Assim está a Estação Ferroviária da cidade de Alegrete.

Construída em 1903 serviu de cenário durante décadas para viajantes de todo o estado, do país e até dos países fronteiriços. Um local de muitas histórias na cidade, está ruindo.

Uma construção que é um patrimônio no Município, retrata o passado pujante, porém, na atualidade, apresenta um processo de acelerada deterioração.

Testemunhos de um tempo áureo parecem querer resistir a todos os entraves e assim manter viva a “estação” que ainda é retratada em fotografias, folders, revistas e até cartões postais antigos, dignificando o local como um importante ponto turístico da cidade.

Qualquer cidadão alegretense que viveu esta história carrega consigo memórias do passado, assim como outros, que mesmo não residindo aqui, puderam utilizar-se dos serviços ferroviários.

Há lixo espalhado por todos os lados, grafitagem nas paredes, depredação do patrimônio e o sujeira que toma conta dos trilhos e espaço do “Gare”, além de vidros das janelas quebrados, portas danificadas..

Em contato com o Prefeito Márcio Amaral em outra entrevista, ele mencionou sobre um projeto de revitalização, que terá que ser realizado com parcerias, pois o prédio é cedido, não é do município. Então, recursos de emendas parlamentares não são possíveis de usar.