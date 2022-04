Alerta de inundação em Alegrete

A Defesa Civil mantém o trabalho de monitoramento das áreas ribeirinhas e, até o momento, não há registros de desalojados. Porém, há risco de inundações devido ao volume de água na cabeceira do Rio, em Santana do Livramento. A informação foi de cerca de 150 mm de chuva.

Bombeiros e Defesa Civil atuam de forma intensa nos estragos do temporal em Alegrete

Previsão para Quarta-feira(27)

Uma nova frente fria que se desloca pelo oceano, aliada ao forte fluxo de umidade da Amazônia, favorecem o avanço de áreas de instabilidade entre a madrugada e manhã de quarta-feira (27), com risco de temporais isolados, a partir da fronteira com o Uruguai, se espalhando para a metade Sul ao longo do dia. Antes das chuvas as temperaturas se elevam, devido aos ventos do quadrante norte.

Na quinta-feira (28), a chuva e os temporais continuam atuando na metade sul durante a manhã e se deslocam para o restante do estado no decorrer do dia, por conta do avanço lento da frente fria. A tendência é que na sexta-feira (29) as instabilidades se mantenham na metade norte e as temperaturas ficam baixas na Campanha e região Sul.