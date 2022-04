Bombeiros e Defesa Civil atuam de forma intensa nos estragos do temporal em Alegrete

Nesta manhã, o trabalho foi na rua Simplício Jaques, também há chamados que serão realizados no início da tarde na Maurício Cardoso e também na Avenida Eurípedes Brasil Milano.

A Defesa Civil, também, está realizando um trabalho vigoroso no auxílio às famílias. Segundo o Diretor da D.C.. Renato Grande, o rio está subindo e a situação é de alerta em relação a inundações. Na última medição através do aplicativo Hidroweb a aferição era de 7.57cm acima do nível normal. A média era de mais 20 cm por hora.

Algumas famílias já receberam lonas, como no bairro Vila Nova e também na Avenida Marechal Rondon.

No interior do Município, o relato é de muitos estragos na localidade do Capivari, Inhandui e Rincão do São Miguel.

Conforme site Em Questão, na localidade do Inhanduí, numa propriedade, apenas duas peças ficaram em pé, sem destelhamento. As rajadas de vento foram muito intensas que apavoraram os trabalhadores. O relato também é de muitos fios rebentados.