Motoristas desviam de cavalo solto na Avenida Rondon

O animal passeava de um lado a outro da via e, por várias vezes, os motoristas tiveram que reduzir e desviar para que o cavalo não fosse atropelado.

Literalmente o “perigo está solto” pelas ruas de Alegrete. No dia a dia é possível presenciar animais dividindo o espaço com veículos – descreve um leitor do PAT.

Em contato com a Guarda Municipal fomos informados de que uma equipe já tinha se deslocado para verificar a situação.

Cavalos soltos, quando recolhidos pela Guarda vão para área do Município e o dono, de acordo com informações do setor, tem que pagar uma multa de 780 reais por cada animal apreendido – valor alto, já para tentar inibir que as pessoas deixem os animais soltos, podendo inclusive provocar acidentes.