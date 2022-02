Alerta do Governo do Estado sinaliza para grau dois de gravidade da pandemia

Nesta semana, o Governo do Estado emitiu alerta para as 21 regiões do Estado e pela terceira semana com os cuidado para evitar as contaminações por Covid-19 com o nível de segundo grau de gravidade. Isso significa que a pandemia não acabou. Na última quarta( 9), de acordo dados dados do governo do Estado as mortes se assemelhavam a julho de 2021 e em crescimento.

E agora para o final deste mês temos dois grandes eventos confirmados para o Município, com intensa concentração de pessoas participando – a descida dos blocos e a Campereada Internacional de Alegrete A liberação e autorização de eventos passa pelo comitê das cidades que integram AMFRO, informou Cléo Trindade.

A Secretaria da Saúde, Haracelli Fontoura, diz que uma vez por semana, quando tem pauta, o Comitê se reúne para decidir. Se os eventos têm mais de 400 pessoas, necessitam passar pelo comitê da AMFRO que tem representantes de todos os 11 município quando é analizado o número de casos, ocupação de leitos e uma análise mais apurada da realidade de cada município, porque cada tem uma cenários diferente, disse a Secretária.

Em 30 de dezembro passado o município tinha 41.188 testados e 12.090 confirmados e recuperados 11.777 pessoas e ate aquele dia 299 óbitos e não havia ninguém hospitalizado e ninguém aguardando resultado de exame.

Comparando aos números do último dia 10 de fevereiro, agora os números apontam para um total de 50.143 testados e confirmados 17.774 e ativos 778 pessoas, 32.3669 negativos e 16.716 pessoas recuperadas chegando em 312 óbitos, 13 pessoas desde o início do ano até o momento. Atualmente tem 10 pessoas hospitalizadas, três na UTI e 41agurdando resultado de exames.