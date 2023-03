Alerta: é crítico o estoque de sangue do Hemocentro Regional

Share on Email

A doação de sangue é considerada um gesto solidário, uma vez que, uma pequena quantidade doada já é capaz de ajudar a salvar vidas de pessoas que realizam tratamento e intervenções médicas de grande porte, como transfusão, transplante, cirurgias e procedimentos oncológicos.

Por esse motivo, a equipe do Hemocentro está fazendo um apelo a todos os doadores devido ao nível crítico do estoque, principalmente, da tipagem O positivo e O negativo.

Para incentivar ainda mais a população, até o próximo dia 5 de abril, todos os doadores vão concorrer a uma cesta de Páscoa + uma camiseta do Hemocentro.

O sorteio vai ser realizado no dia 6/4, na quinta-feira, pela parte da manhã em uma live transmitida na página do Instagram do Hemocentro.

“É importante que as pessoas não deixem de doar” lembrou a assistente social Fernanda Soares, porque muitos precisam de sangue para continuar vivendo.

Algumas informações importantes sobre doação de sangue:

• Doar sangue não é demorado: a primeira doação leva cerca de duas horas, a partir do momento em que entra no banco de sangue. Nas demais vezes, o tempo de permanência é de até uma hora. • O sangue é reposto pelo organismo rapidamente: o volume de sangue doado é reposto pelo organismo um dia após a doação. Isso evidencia que existe sangue suficiente para realizar a doação de forma saudável. • Após a coleta: nesse momento, o material passa por testes para classificar o tipo sanguíneo e verificar se há alguma doença transmissível. As bolsas ficam armazenadas nos bancos e são distribuídas pela rede de saúde de um município, conforme necessidade.

Requisitos para doação