A pobreza extrema tem endereço: Demétrio Ribeiro, 861, centro

A casa não tem as mínimas condições de uma moradia digna. As frestas nas paredes fazem dos dias frios os mais aterrorizantes e, no verão, um calor insuportável – comenta.

Para piorar, há mais de 30 dias está sem energia elétrica, pois devido a um problema na rede,. ele pontuou que os fios rebentaram e para a religação a RGE exigiu que o poste e a fiação estejam de acordo com as novas normas o que representa o custo de quase 2 mil reais, um valor que ele e a família não podem compremeter.

Nossa renda é apenas o benefício que meu irmão recebe. Meu pai tem problemas de saúde e se dedica a cuidar do meu irmão que não pode ficar sozinho. Eu faço cursos gratuitos e já deixei inúmeros currículos, mas até o momento, não consegui uma oportunidade de trabalho – destacou.

O desejo do jovem que procurou a reportagem é de que alguém possa ajudar.

Ele reside com o pai e o irmão, na rua Demétrio Ribeiro, 861. Telefone de contato da família é 55 99135-5763 ou chave Pix 981141458, toda ajuda é bem vinda, diz Rogério.

O PAT entrou em contato com a Secretaria de Assistência Social e, segundo Secretária Iara Caferatti, o jovem deve realizar um cadastro no protocolo e posteriormente é encaminhado à secretaria de Infraestrutura para verificar a situação por meio de uma avaliação e ver como pode ser feito o auxílio à família. O jovem já tem cadastro no CRAS Norte e recebe uma cesta básica. Na manhã de quinta-feira(23), um assistente social foi na casa para ver in loco, qual a necessidade do jovem.

Rogério citou que há dias está em busca de apoio e, até o momento, não conseguiu sanar a necessidade de um poste e a instalação elétrica. Ele, o pai e o irmão estão apenas com luz de velas.