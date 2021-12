Alimentos que minimizam os efeitos da ressaca

E, em muitos desses momentos de lazer, é que ingerimos bebidas alcoólicas, as quais, em dosagens equilibradas, podem ser benéficas para o ser humano.

“Abrir uma gelada” de vez em quando e tomar com moderação é saudável para a interação social entre amigos, familiares e colegas de trabalho. No decorrer do tempo, somos convidados a ir a festas, casamentos, formaturas, entre outros eventos, propícios para tomar um drink, uma cerveja ou qualquer outra bebida com teor alcoólico.

Apesar de o consumo dessas bebidas, quando em dosagens moderadas, trazer benefícios ao organismo, nutricionistas alertam que as mesmas podem trazer malefícios, como: queima de massa muscular, desaceleração do metabolismo, aumento do nível de cortisol e piora na qualidade do sono.

Mas, muitas vezes, não está no “script” passar do limite estabelecido pelo nosso corpo. São nos momentos de empolgação e no auge da diversão que ingerimos bebida alcoólica além da conta, o que, no dia seguinte, resulta na famosa ressaca. Cientificamente falando, a ressaca nada mais é do que o aumento do nível de concentração de álcool no sangue, que faz com que haja a diminuição de hidratação do nosso organismo.

Entre os sintomas mais comuns da ressaca estão: dor de cabeça, falta de apetite, sono, sensibilidade à luz e ruídos, sede, sensação de boca seca, dificuldade de concentração, entre outros. Não há medicamentos que evitem os sintomas ocasionados por essa reação, mas existem alimentos que podem auxiliar no alívio dos sintomas. Na sequência, apresentamos uma lista de alimentos que podem atenuar a ressaca.

Abrimos a lista com a água de coco. Segundo especialistas, a sua ingestão auxilia na reposição de minerais, como potássio, magnésio e sódio, os quais são perdidos com a absorção das bebidas alcoólicas – responsáveis por causar um efeito diurético nos organismos humanos. Outro alimento que deve ser considerado é o suco natural de frutas. Esse alimento ajuda na reidratação, desintoxicação e reposição de micronutrientes no organismo.

O ovo também pode ser um importante aliado no combate contra a não desejada ressaca. Ele é um antioxidante natural que evita lesões musculares e auxilia o corpo na recuperação do organismo. Além disso, esse alimento é rico em nutrientes, vitaminas e minerais.

É claro que, quando o assunto é ressaca, não podemos esquecer do item mais importante, a água. O seu consumo é essencial sempre e, ainda mais, quando o corpo se encontra desidratado, devido à diurese ocasionada pelo consumo de bebidas com teor alcoólico. Chá de gengibre, água com limão, frutas e chá de hortelã são outras boas opções de consumo se você, um dia, passar do limite e quiser atenuar os sintomas da ressaca.

João Baptista Favero Marques