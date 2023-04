Alistamento militar obrigatório deve ser feito até 30 de junho

O cadastro está disponível desde o dia 02 de janeiro e o alistamento pode ser feito de forma on-line no site www.alistamento.eb.mil.br ou presencialmente na Junta de Serviço Militar (JSM). Em Alegrete, o órgão funciona na Demétrio Ribeiro anexo a prefeitura. O horário de atendimento é das 7h até o meio-dia.

Residentes no exterior devem acessar o site do Ministério das Relações Exteriores. A incorporação de jovens representantes brasileiros, de todas as classes sociais, visa ao provimento de quadros para as Forças Armadas.

Leia Mais: Comerciante alerta: a população não deve deixar morrer os mercadinhos de bairro

Como instrumento de afirmação da Unidade Nacional, o Serviço Militar Obrigatório (SMO) forma cidadãos com espírito de pertencimento, civismo, ética, justiça e solidariedade. É através do alistamento que a Marinha, Exército e Aeronáutica dão início ao processo de incorporação dos novos recrutas, possibilitando ao jovem a oportunidade de servir à Pátria e, às Forças Armadas, a formação de recursos humanos qualificados para uma possível mobilização em caso de necessidade.

Profissionais médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários graduados, além de graduandos do último semestre de cursos dessas formações, também podem participar do recrutamento voluntário. Os jovens selecionados têm a opção de permanecer no serviço ativo, conforme previsto no artigo 143 da Constituição Federal. E podem, ainda, participar do Projeto Soldado Cidadão, que oferece capacitação técnica para o mercado de trabalho em diversos ofícios, caso não optem por seguir a carreira militar. O período da seleção ocorre, normalmente, de setembro a novembro. Para saber mais, basta consultar o site: https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/servico-militar/medicos-farmaceuticos-dentistas-e-veterinarios-mfdv.

Para informações específicas sobre cada Força Singular, os interessados devem acessar os sites da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica.

Fotos: 6º RCB e 12º BE