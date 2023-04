Chuva de gols em três jogos do Citadino e confusão em quadra

O campeonato citadino de futsal registrou mais uma rodada na noite de terça-feira (25). No primeiro jogo válido pela Série C, houve confusão após o apito do árbitro. Uma comissão irá analisar as imagens e punir os responsáveis em dias, adiantou a organização. Segundo apurou a reportagem do PAT, haverá uma reunião na próxima sexta-feira, onde a a Comissão disciplinar, irá analisar as imagens de uma possível briga generalizada ocorrida em quadra após o apito final.

Com a bola rolando, a Blackout fez 6 a 5 na Parceria em um jogo disputadíssimo com 8 cartões amarelos e cinco vermelhos. Guilherme Dorneles fez um hat-trick, Yago Dorneles anotou dois gols e Leandro fizeram pelo Blackout. Já pela Parceria, Douglas Dorneles (2), Lucas Garcia, Rodrigo Lopes e Washington Machado marcaram os gols.

No segundo jogo da noite, o Racing superou o CFC Alegrete pela Divisão de Acesso. Vitória de 2 a 1 do Racing, gols marcado por Thiago Braga. Já o CFC descontou com Leonardo Rubim.

Fechando a rodada o Fortaleza/Friends aplicou uma goleada de 10 a 2 nos Galáticos, em jogo válido pela elite do futsal alegretense. Destaque para o atleta Josélber Câmara que anotou cinco gols para o time da Restinga. Gean Pedroso (2), Eric, Guilherme Freitas e João Pinto fecharam a goleada do Fortaleza. Edinei Anjos e Lucas Bandeira descontaram para os Galáticos.

Fotos: Roger Severo