Alunas do Tancredo classificam trabalho para Feira de Ciência Jovem em Pernambuco

As alunas Maria Eduarda Nicola e Daniela Almeida ( 3º ano do Médio) e as professoras Tielen Tanize do Amaral Gonçalves e Claudia Regina Mendonça Cardona, representando a Unipampa classificaram o trabalho – transtornos alimentares em escolas.

A pesquisa foi realizada entre estudantes da escola e o objetivo do trabalho é informar sobre os tipos de distúrbios alimentares e causas, sintomas, consequências, bem como, tratamento.

Maria Eduarda Nicola e Daniela Almeida – EE Tancredo Neves

O trabalho foi classificado na 2ª Fecipampa nas categorias popular, maior número de curtidas pelo Youtube e melhor trabalho categoria Ensino Médio, o que fez com que as autoras ganhassem credencial para participar no 28° Ciência Jovem em Olinda- Pernambuco. Esta é uma das maiores e mais duradouras Feiras de Ciências do Brasil, acontecendo anualmente em Pernambuco.

“Com esta conquista acreditamos que, através da educação é possível construir novos cenários que desafiam a escola contemporânea a pensar projetos que busquem rumo e direção, disse o diretor Assis Ribas”.