Novo cardápio para o refeitório do campus do IFFar é testado pelos alunos

O cardápio foi elaborado pelas nutricionistas do Campus, Andréia Silva de Oliveira e Gisela Faraco de Freitas. Essa ação faz parte das atribuições obrigatórias estabelecidas no âmbito do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar.

No total, 108 alunos (32,9% do público-alvo) avaliaram a aceitabilidade da preparação através do preenchimento individual de ficha de escala hedônica verbal, composta pelas seguintes opções de respostas: 5 – Adorei, 4 – Gostei, 3 – Indiferente, 2 – Não gostei, 1 – Detestei. Destes, 39 alunos escolheram a resposta 5 (36,1%), enquanto 58 (53,7 %) optaram pela resposta 4, 9 (8,3%) pela resposta 3, e 2 (1,85%) pela resposta 2.

Desta forma, a preparação atingiu percentagem equivalente a 89,8% nas opções “gostei” e “adorei”, o que, de acordo com o Manual para Aplicação de Testes de Aceitabilidade no PNAE, a caracteriza como aceita. Portanto, será oficialmente incluída nos cardápios da alimentação escolar.

Fotos: IFFar/ascom Alegrete