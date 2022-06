Alunos da APAE participam de sessão especial no Cult Cinemas

Share on Email

Uma sessão especial. Assim foi a primeira visita de uma turma da APAE no Cult Cinemas.

A inclusão social é o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade, provocada pelas diferenças. O Cult Cinemas Alegrete, mostrou que fazer a inclusão, depende de pequenos gestos e de boa vontade.

Uma sessão para alunos/usuários dos Grupos de Convivência e Oficinas Pedagógicas da APAE/Alegrete. Uma tarde de muitas emoções, alegrias e pipocas.

Alunos da APAE se divertiram no Cult Cinemas

Além dessa iniciativa, O Cult Cinemas Alegrete irá ofertar 500 ingressos gratuitos de cinema em sessões pré-agendadas para escolas da rede municipal de ensino do município.

Mais 150 vagas gratuitas de ingresso no cinema para grupos de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida (prioritariamente crianças), crianças em lar de menores, idosos em asilos e outros grupos de vulnerabilidade econômica e social (também crianças com autismo e Síndrome de Down),também em sessões pré agendadas.

Segundo a empresária Cristiane Brandolt, essas iniciativas são ofertadas como contrapartida a Lei Aldir Blanc, do edital de 2020.

As inscrições para as vagas estão sendo feitas pelos professores, mentores ou gestores através do WhatsApp (51) 84725873 ou diretamente na bilheteira.

Caso a procura seja maior que as 500 vagas gratuitas para a rede municipal, o Cult Cinemas também irá ofertar mais 500 vagas com ingresso a baixo custo (R$ 5,00) para as escolas da rede municipal de ensino.

Está sendo feito um cadastro dos grupos de crianças com deficiência, em lar de adoção, asilos ou em vulnerabilidade socioeconômica para futuras sessões gratuitas por iniciativa do Cult Cinemas.

Fotos: APAE Alegrete