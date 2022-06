Homem é ferido com golpes de faca no bairro Capão do Angico

Uma guarnição da Brigada Militar foi acionada na Unidade de Pronto Atendimento – UPA – após um homem dar entrada com ferimentos de faca.

No local, os policiais conversaram com a vítima que relatou ter sofrido golpes com uma faca na face em decorrência de uma discussão em via pública, no bairro Capão do Angico.

O paciente informou que não sabia o nome do acusado e que não desejava representar referente as lesões.

Foi feito um registro no local pelos policias referente à ocorrência de lesão corporal. A vítima não apresentava risco de vida. O fato ocorreu na noite de sábado(25), na Zona Leste, em Alegrete.