Alunos da Escola Waldemar Borges recebem noções básicas sobre direitos do consumidor

O evento ocorreu na Escola Estadual de Ensino Médio Waldemar Borges, destinado aos alunos do Curso de Ensino Regular.

O principal objetivo desse projeto educativo foi informar e conscientizar os estudantes sobre os direitos e deveres dos consumidores e fornecedores. A intenção era reduzir os conflitos e promover o equilíbrio necessário nas relações de consumo, abordando questões que se relacionam com o cotidiano dos consumidores.

A participação dos alunos foi de extrema importância, pois permitiu a abordagem de assuntos relevantes para o dia a dia de cada um deles. Durante a palestra, foram discutidos diversos tópicos, como garantia dos produtos, prazos de entrega, troca e devolução de mercadorias, contratos de prestação de serviços, entre outros temas relacionados aos direitos básicos do consumidor.

Além dos alunos, os professores da instituição também estiveram presentes e participaram ativamente da palestra. Eles reconheceram a importância dessa aula de cidadania para todos os presentes, destacando a relevância de se conhecer e exercer os direitos como consumidores responsáveis.

A palestra teve duração de aproximadamente 55 minutos, proporcionando um espaço adequado para a explanação dos temas e também para a interação entre os palestrantes e o público presente. Durante o evento, os estudantes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas, fazer questionamentos e compartilhar experiências relacionadas às suas vivências como consumidores.

A iniciativa da Sedetur e do Procon em promover palestras educativas como essa demonstra o compromisso com a disseminação do conhecimento sobre os direitos do consumidor. A conscientização dos alunos nesse contexto é fundamental para que se tornem consumidores informados e exigentes, capazes de tomar decisões conscientes e de exigir seus direitos quando necessário.