Lenheiras reforçam estoques para aquecer inverno dos alegretenses

As lenheiras começam a safra de vendas de produtos que se transforma em chamas de fogões e lareiras aqui em Alegrete. Isso ajuda aquecer ambientes e, também, retirar a umidade das casas. Há quem reclame da fumaça que deixa cheiro nas roupas e nos cabelos, mas os que defendem a pratica comentam que é melhor cheiro do que sentir frio ou a forte umidade desta época nos ambientes domésticos.

Como são poucos meses de frio, os vendedores de lenhas reforçam seus estoques para que não falte o produto em Alegrete. As mais vendidas são as de eucalipto, até porque lenhas de “mato” como se costuma dizer de espinilho ou angico não podem ser vendidas com frequência, porque abater estas árvores requer controle. O preço do cento de lenha custa em média 55 reais o saco e os tocos variam de três a 10 reais.

Existem pessoas que compram tocos maiores para sair mais barato e em casa, com machado ou motoserra, abrem as lenhas para poder usar no fogão a lenha.