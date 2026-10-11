Comboio militar argentino movimenta a fronteira entre Brasil e Argentina

A passagem de caminhões e veículos militares de grande porte do Exército Argentino chamou a atenção em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. O deslocamento faz parte da logística de transporte de tropas e equipamentos para o exercício militar conjunto ARANDÚ 2026, que reúne forças armadas dos dois países em território gaúcho.

A entrada temporária dos militares argentinos no Brasil foi autorizada pelo Decreto nº 13.132, de 6 de outubro de 2026, publicado no Diário Oficial da União. O documento prevê a participação de 350 militares argentinos, além de aeronaves, veículos, armamentos e equipamentos militares. As atividades estão programadas para ocorrer entre os dias 10 e 17 de outubro, em Rosário do Sul. (Decreto nº 13.132/2026).

Deslocamento envolve veículos e equipamentos militares

O transporte do material argentino envolve uma operação logística de grande porte. Entre os equipamentos previstos para o exercício estão veículos blindados, caminhões táticos e outros meios utilizados pelas forças terrestres.

Conforme informações divulgadas sobre a operação, parte dos equipamentos foi transportada por ferrovia até a região de fronteira, de onde seguiria por via terrestre em direção ao local do treinamento.

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O 4º Regimento de Carros de Combate do Exército Brasileiro, sediado em Rosário do Sul, informou sobre a chegada do comboio argentino e alertou para a circulação de viaturas militares de grande porte durante o período do exercício.

Treinamento busca ampliar a integração entre os exércitos

O ARANDÚ faz parte da cooperação militar entre Brasil e Argentina e prevê atividades de treinamento combinado, com foco na integração operacional e na capacidade de atuação conjunta das duas forças.