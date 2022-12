Alunos do campus do IFFar participam do JIF em São Paulo

Estudantes de 31 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia de todo Brasil estão em Rio Preto, desde o dia 28 de novembro e até amanhã (2), participam dos Jogos das Instituições Federais (JIF) 2022. Mais de duas mil pessoas, entre alunos e servidores, disputam onze modalidades esportivas em 13 centros esportivos do município, bem como acompanharão os jogos, sendo o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) o anfitrião do evento.

A cerimônia de abertura foi realizada no dia 29, terça-feira, no Centro de Eventos municipal, quando todas as delegações já estarão presentes.

A delegação gaúcha do IFFAR é composta de 82 integrantes entre professores e alunos, oriundos dos campus de Alegrete, Júlio de Castilhos, Santa Rosa e Panambi. A disputa é nas modalidades de futsal e futebol de campo, onde os alegretenses disputam a competição desde quarta-feira com os primeiros jogos.

Representantes da equipe IFFar campus Alegrete:

Glaucia Jaques (Técnica em Enfermagem)- Alegrete

Jeferson Queiroz (Professor) – Maçambará/Manoel Viana

Denis de Paula-Itaqui

Tauan Matos – Itaqui

Alan Antunes (Professor) – Alegrete

Victor Mikael – Jóia

Pedro Vaqueiro -Santana do Livramento

Dalvan Campos- Manoel Viana

Rick Pujol – Alegrete

Patrick Alves- Alegrete

Erik Pujol – Alegrete

Kauan Nunes -Itaqui

Guilherme Gabriel da Silva – Maçambará

Gustavo Romero – Itaqui

Gabriel Romero – Barra do Quaraí

Gustavo Meus – Itaqui

Vitor Samuel de Moura – São Francisco de Assis

Rômulo Moraes – Alegrete

O JIF, tradição anual da Rede Federal, retomou este ano as atividades, após dois anos de pausa, devido à pandemia . Esta é a primeira vez que o IFSP acolhe a edição nacional da competição, e que receberá a maior quantidade de estudantes-atletas desde sua criação.

A última edição ocorreu em 2019, em Guarapari (ES), coordenado pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). A próxima sede nacional será em Fortaleza e a regional gaúcha em Frederico Westphalen.

Para o reitor do IFSP, Silmário Santos, “este é um evento que vai proporcionar a dois mil alunos da rede terem uma experiência de vida muito marcante, ao tratarmos esse encontro não só como uma competição esportiva, mas também por sua abrangência cultural, política, ética e de inclusão; que é parte do processo formativo que ofertamos na rede federal”. Ele ressalta o comprometimento dos servidores de todo IFSP, e, em especial, do Câmpus Rio Preto, para realizar um evento tão grande e importante.

A prefeitura municipal de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, é parceira do evento, bem como está contribuindo na cessão dos espaços municipais para a execução dos jogos e empréstimo de materiais. O diretor-geral do Câmpus Rio Preto do IFSP, Marcos Furini, destaca o privilégio de um câmpus, ainda em implantação, estar recebendo um evento de tamanha magnitude, além de uma cidade do interior sediar uma competição esportiva que receberá pessoas de todo Brasil.

“É uma grande oportunidade de visibilidade do câmpus, para que a sociedade possa nos conhecer melhor, tanto os cidadãos de São José do Rio Preto, quanto as cidades do entorno, e mostrar a hospitalidade do interior paulista aos nossos visitantes”, enfatiza o diretor.

Também durante a semana, no Câmpus Rio Preto, acontece a reunião do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), que reúne os dirigentes das instituições federais de educação profissional, científica e tecnológica do Brasil, somando, atualmente 644 unidades, reunidas em 38 institutos federais, dois centros federais de educação profissional e tecnológica e o Colégio Pedro II.