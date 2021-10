Alunos do Colégio Raymundo Carvalho se destacam na Olimpíada Nacional de Ciências

A Olimpíada Nacional de Ciências – ONC é considerada a maior do Brasil e a 3º da América Latina, e contempla estudantes de escolas públicas e particulares no País.

Desde 2019, o Colégio Raymundo Carvalho participa da Olimpíada Nacional de Ciências com o objetivo de estimular os alunos à pesquisa, à busca por conhecimentos na área de Ciências da Natureza.

Na primeira participação, duas medalhas de ouro foram conquistadas pelos alunos, além de menção honrosa. No ano de 2020, mesmo no contexto da pandemia, com avaliações online, duas medalhas de ouro, uma medalha de prata e menções honrosas foram conquistadas pelos alunos do Raymundo Carvalho, tanto no EFII, quanto no EM.

A Olimpíada é dividida em duas fases e por conta da pandemia foram realizadas exclusivamente em formato digital. As provas envolveram questões de astronomia, biologia, física, história e química, com conteúdos referentes a série anterior aquela que ele está cursando.

A Olimpíada visa proporcionar desafios aos estudantes visando o aprimoramento de suas formações. No intuito, de contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica e promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.

Neste ano, o colégio foi destaque na Olimpíada Nacional e Eficiência Energética com duas medalhas de ouro e, nesta semana, com medalha de ouro e bronze e inúmeras menções honrosas na Olimpíada Nacional de Ciências.

Dessa forma, a ONC aproxima os alunos das instituições de ensino superior, os institutos de pesquisa e sociedades científicas, identifica estudantes talentosos e incentiva seu ingresso nas áreas científicas e tecnológicas, nas universidades e nos setores produtivos, além de Proporcionar desafios aos estudantes visando o aprimoramento de suas formações.

Confira a lista dos alunos premiados na ONC 2021:

Ouro

Guilherme Zago Abdallah 2º ano do ensino médio

Guilherme Zago Abdallah

Bronze

Patrícia Panziera 3º ano do ensino médio

Patrícia Panziera

Menção Honrosa

Gabriele Farenzena Panziera 6º ano do ensino fundamental

Lorenzo Brombilla Rodrigues 7º ano do ensino fundamental

Júlia Ferrari Meirelles 7º ano do ensino fundamental

Thomaz Zoch 8º ano do ensino fundamental

Helena Leonardi 9º ano do ensino fundamental

eduarda ribeiro dos santos almeida 3º ano do ensino médio

Thaís Martinez Brandolt 3º ano do ensino médio

Marina Rodrigues Tirelli 3º ano do ensino médio

Fotos: Colégio Raymundo (divulgação)