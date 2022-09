Alunos do EJA reclamam de mofo em salas do Oswaldo Aranha

Share on Email

Acontece que o prédio da Avenida Freitas Valle com quase 100 anos tem problemas de estrutura, pintura, dentre outros.

Uma denuncia de alunos do EJA do noturno da escola é de que estão em uma sala com muito mofo. Relata a mulher que depois de trabalhar o dia inteiro, respirar mofo não e fácil.

As classes e cadeiras estão boas, o problema mesmo e nas paredes comentam alunos do EJA do Oswaldo Aranha.

O diretor do IEEOA, Ernesto Viana, diz que o telhado tem sérios problemas e isso afeta as salas. Quanto aos valores de 1,5 milhão ao projeto cívico- militar não é só para obras parte foi para equipamenetos, outra para recuperar a pista de atletismo.

“Só para recuperar todo este telhado e parte elétrica é necessário bom aporte de recursos e sabemos que existe na SEDUC projeto de revitalização do Oswaldo Aranha. O diretor disse que irá continuar pressionando a CRE”.