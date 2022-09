Mega-sena acumula e provoca corrida nas lotéricas por prêmio de R$ 300 milhões

O próximo concurso (2.525), no sábado (1º), deve pagar um prêmio de R$ 300 milhões. Em Alegrete já há uma expectativa do crescimento de apostas para o sorteio de sábado. Donos de lotéricas devem receber um movimento acima do normal para aqueles apostadores que costumam arriscar na mega. Também o valor milionário deve atrair até aqueles que não costumam jogar regularmente.

Homem é encontrado dentro de buraco em estado hipotérmico

Embora as apostas possam ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica, é bom o alegretense atentar para os horários de fechamento das lotéricas. Apenas uma lotérica confirmou que abrirá no período da tarde, as demais funcionam até o meio-dia de sábado. Mas para o apostador é possível realizar ainda a aposta pelo site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

A quina no último sorteio teve 404 ganhadores e cada um vai receber R$ 43.914,62. Os 30.194 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 839,40.

O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.