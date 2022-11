Alunos do Lauro Dornelles realizam passeio turistico- cultural na cidade

Dentro do cronograma do Projeto: “Alegrete 191 anos: conhecendo suas raízes”, que está sendo realizado pela Educação em Turno Integral da Escola de Educação Básica Doutor Lauro Dornelles, foi realizado, na quarta-feira(9), um passeio de estudos, para conhecer locais turísticos e prédios políticos-administrativos do município de Alegrete.

As turmas do 3º, 4º e 5ºs anos iniciaram o itinerário pelo Centro Administrativo José Rubens Pillar, onde os alunos foram recepcionados pelo secretário de Educação, Rui Alexandre Medeiros, que os conduziu pelas dependências do Centro Administrativo, o gabinete do prefeito, do vice-prefeito e falou sobre o andamento dos trabalhos dentro de cada setor.

Dando prosseguimento ao passeio, os alunos foram até a Câmara de Vereadores do Município, onde foram recepcionados, no Plenário Vereador Gaspar Cardoso Paines, pelo atual presidente, vereador Anilton Gonçalves de Oliveira, e pelo diretor administrativo da Câmara, Sérgio Prates, quando se realizou uma fala sobre as funções dos vereadores. O diretor da Escola do Legislativo, João Cândido Graça Araújo, fez uma explicação sobre os Três Poderes.



A turma do 3º ano, acompanhada pela docente Ana Cristina de Souza Barbosa, permaneceu na Câmara Municipal conhecendo os Gabinetes dos vereadores e o funcionamento do trabalho na instituição. O 4º ano, acompanhado pelas professoras Vera Fátima Sampe Silva e Gladecir Noetzold, seguiu seu itinerário até o CEPAL – Centro de Pesquisa e Documentação de Alegrete; lá, os alunos foram recebidos pelo Nelson Assumpção dos Santos, que falou aos alunos sobre o acervo histórico disponível para pesquisa, como são disponibilizados os materiais, os horários e as formas de utilização do acervo para estudos.

Na mesma rota foram até um importante ponto turístico do município, a “Maria Fumaça do Alegrete” e à Estação Rodoviária de Alegrete.

Já na Rádio Tchê Alegrete, a turma do 4º ano foi recebida pelo radialista, Ronaldo Oliveira, conhecendo o funcionamento do sistema de transmissão, e as dependências da rádio; logo, seguiram seu passeio até o Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, finalizando o passeio, as turmas do 3º e 4º anos.

As turmas dos 5ºs anos, 51 e 52, acompanhados pelas professoras Ana Claudia Antunes e Cristiane Viana da Silva, seguiram seu percurso até a Praça Getúlio Vargas, onde foram observados alguns monumentos e questões históricas pertinentes ao município, e se encaminharam ao Centro Administrativo do Centro – Palácio Ruy Ramos, onde foram acolhidos no saguão pelo secretário de Finanças, José Luiz Cáurio, pela secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti Gonçalves Fagundes, professora Patrícia Albuquerque Bragamonte e funcionários de vários setores e secretarias.

Os alunos foram recebidos de forma muito carinhosa e tiveram uma aula de Educação Fiscal. Conheceram a Cartilha da “Turma da Nota”, um projeto da Rede Municipal e foram convidados a participar da iniciativa. Uma lição de cidadania e consciência para os pequenos desde cedo compreenderem para que servem tributos e sua importância.

Encerrando a visitação ao Palácio Ruy Ramos, a secretária Iara Caferatti Gonçalves Fagundes convidou os alunos para conhecer a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, onde também puderam entender as atribuições e importância do trabalho social realizado pela secretaria dentro do nosso município.

Segundo a Direção da Escola, “em todas as instituições os alunos foram acolhidos de forma muito carinhosa e gentil.” Ganharam, lanche, atividades impressas e convites para outras visitações.