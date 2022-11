Na última sexta-feira(11), a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, adquiriu mais três veículos, com recursos próprios, para a frota de transporte escolar rural do município.

Foram R$ 1.575.000,00 investidos em Marruás AM 200 – 4×4, com motor 2.8, cada um no valor de R$ 525.000,00, com capacidade para 13 estudantes, mais auxiliar e condutor. Os veículos serão equipados com dispositivo de transposição de fronteira e poltronas móveis para auxiliar na acessibilidade de estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida.

Até o momento já são R$ 4.978.920,00 em investimentos no transporte escolar rural no município, com um total de 13 veículos nos padrões do Programa Caminho da Escola, adquiridos através de adesão à Ata de Registro de Preço do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).