Alunos participam de atividades no quartel da Brigada Militar, fortalecendo os princípios do Proerd

Desde então, duas turmas já concluíram o programa, sob a instrução do soldado Busnelo. Hoje(14), na sede da Brigada Militar de Alegrete, ocorreu uma visita de alunos do PROERD da Escola Estadual Emílio Zuñeda e EMEB Alcy Vargas Cheuiche, coordenada pelo 1º Ten Nei Machado e conduzida pelo instrutor soldado Busnelo.

Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer as instalações da BM, participar de oficinas sobre as atividades dos policiais militares, policiamento motorizado e rádio comunicação, além de explorar os equipamentos e armamentos utilizados pela corporação. O Corpo de Bombeiros contribui com uma oficina de suporte básico da vida, liderada pela soldado Guerra.

Após as atividades, as crianças desfrutaram de um lanche fornecido pela empresa Júnior Lanches, com materiais oferecidos pela Ecomix Atacarejo Alegrete, empresas parceiras do programa.

Neste ano, quatro escolas participaram da primeira etapa, ressaltando o engajamento da comunidade educacional em abordar questões relacionadas às drogas e à violência. O programa continua desempenhando um papel crucial na construção de uma sociedade mais consciente e resiliente diante desses desafios.