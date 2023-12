Amigos de Zezé prestam homenagem póstuma em encontro de alegretenses em Caxias do Sul

Share on Email

Conhecido como Zezé, ele faleceu aos 46 anos, tragicamente em um acidente em Caxias do Sul. Amigos se reuniram e fizeram uma grande homenagem ao atleta. Juntos, amigos da Ser Alegrete veterano e Master Alegrete, se encontraram em um evento no campo do Palmeiras da Linha 40, na cidade serrana. Foi feito um agradecimento à família, por parte da comissão organizadora e torcedores presentes.

Evandro era um atleta apaixonado pelo esporte e pelo futebol amador. Sua partida repentina deixou uma lacuna no coração da comunidade esportiva local, inclusive em Caxias do Sul.

Um jogo entre os amigos, sucedido de muito pagode selou a homenagem em meio a muitas emoções dos participantes. “Desde a partida do Zé, que aconteceu de uma forma tão precoce, sentimos sua ausência em todos os dias, todos os momentos. Desde então, estamos sendo acolhidos por familiares e amigos que nunca nos deixam só. Mas este domingo foi especial: o sentimento de alegria falou mais alto, pois ver tantos amigos que vieram de longe e os que residem aqui em Caxias, unidos pelo único propósito em memória dele, foi emocionante”, destacou a viúva Rosiele Souza Alves Farias.

Ela conta que rever os amigos do seu marido, dizendo para a filha Helena, o quanto ela deveria ter orgulho do pai que teve, foi realmente fantástico. “Eles disseram o quanto ela deveria guardar os ensinamentos dele para a vida inteira, foi muito orgulho”, frisou.

Foi um encontro de gerações. Amigos desde a infância no Alegrete, um grupo de amigos que o futebol trouxe para vida de Rosiele.

