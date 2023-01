O antes e o depois da retirada de 5 toneladas de todo tipo de lixo em casa no centro

O mutirão de limpeza em uma residência particular, repleta de entulhos e lixos, na rua Tamandaré durou mais de 12h de trabalho realizado pelas equipes compostas por algumas Secretarias da Prefeitura. No endereço foram encontradas, inclusive, larvas vivas em vários locais.

A força tarefa foi coordenada pela Vigilância Sanitária, depois de inúmeras tentativas de adentrar à residência, na região central da cidade, onde um homem vivia de forma precária.

Uma decisão judicial autorizou o acesso da Prefeitura por meio da Vigilância Sanitária, Controle de Vetores, Sedetur, infraestrutura e Caps. A casa na Visconde de Tamandaré, quase esquina com a Demétrio Ribeiro, tinha toneladas de entulhos. Na ação, também, estavam presentes três oficiais de justiça e a Brigada Militar. Veja o vídeo antes da limpeza:

De acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária, Carlos Humberto Vasques, a avaliação foi positiva e de sucesso porque conseguiram limpar todos os locais insalubres que estavam afetando o bem estar da vizinhança do morador.

Trata -se de uma pessoa doente, usuário de entorpecentes e na última assistência do CAPS AD no seu prontuário informa que ele é portador Hepatite tipo C.

Na operação foi recolhido cerca de cinco tonelada de todo tipo de lixo, materiais orgânicos com dejetos coprológicos humanos, urina em garrafas pets, entre outros.

Entulhos de acumuladores com psicopatia. O coordenador salientou que, no segundo dia de limpeza, ou seja na sexta-feira(20), encontrava- se também, na residência uma usuária de aproximadamente 24 anos que se prostitui por drogas e álcool, sendo assim, uma situação sub-humana – descreveu.

Depois de limpos e desinfetados os cômodos que limitam com os vizinhos e as árvores podadas, o próximo passo será a internação compulsória junto à Defensoria Pública com o consentimento do irmão do morador que reside em Alegrete.

” Na manhã de ontem(20), não conseguimos levá-lo por livre e espontânea vontade por meio de diálogo com a Assistente Social e servidores do Caps AD para UPA para começar os tratamentos de saúde. Portanto, nós da Secretaria de Saúde, estamos prestando assistência ao morador pós operação efetuada”- explicou o coordenador.

Carlos Humberto, acrescentou que a ação é algo relacionado à saúde pública e foi categórico ao destacar que o proprietário da casa realizava a venda de uma caipirinha de nome Parati e que esse produto será recolhido de todos os estabelecimentos.

“Fica a solicitação para que ninguém consuma essa caipirinha de nome Parati. O local onde era produzida a bebida é completamente insalubre, sem nenhuma orientação. Todas as pessoas correm um sério risco de intoxicação”- explicou.

Durante o trabalho, o mau cheiro, mesmo com máscaras foi algo que evidenciou que a ação levou mais dignidade ao morador e aos vizinhos, com a limpeza feita. Ao final, depois de todo ambiente desinfetado, foi o momento de comemorar pelo trabalho realizado.