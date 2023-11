Amizade que resiste ao tempo: 4º encontro da turma CFSd BM 1991

‘O reencontro de amigos é como o prazer de encontrar a primavera depois de um longo inverno’, – filósofo Sêneca.

No último sábado, 25, ocorreu na cidade de Quarai o 4º encontro anual da turma CFSd BM 1991, composta por policiais militares e ex-policiais de diversas cidades da Fronteira Oeste. Os participantes foram recepcionados no Pelotão da BM de Quarai antes de se dirigirem ao local do evento.

Este encontro, que acontece regularmente em novembro, muda de cidade a cada ano, proporcionando uma oportunidade de reunir os membros da turma em diferentes localidades da região. Durante a confraternização, foi decidido que a próxima edição, em novembro de 2024, será realizada na cidade de Uruguaiana.

Os participantes desfrutaram de um churrasco que promoveu uma ampla comemoração. Os presentes representavam diversas localidades, incluindo Uruguaiana, Santana do Livramento, Caxias do Sul, Bom Princípio, Alegrete, Canoas, Rosário do Sul, entre outras.

Destaca-se que a terceira edição do encontro ocorreu no ano passado no quartel da Brigada nas Pedreiras em Alegrete. Estas ações desempenham um papel significativo na manutenção dos laços de amizade entre os membros da turma CFSd BM 1991, destacando a grandiosidade desses momentos para fortalecer as relações pessoais e profissionais entre eles. As famílias também se fazem presente.