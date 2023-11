Organizadores do Velocross em Alegrete alegam prejuízos por ação da PRF

No último fim de semana, a 3ª Capítal Farroupilha sediou durante três dias a etapa final do campeonato brasileiro e gaúcho de velocross. O evento teve como palco o Centro de Treinamento de Velocross Alegrete que recebeu um público estimado em 15 mil pessoas que passaram pelo CT nos 3 dias de realização, com a presença de mais de 200 pilotos de várias partes do Brasil.

Nesta semana, a organização do evento divulgou que o prejuízo gira em torno de R$ 15 mil e atribuiu o déficit por conta de blitzes realizadas pela PRF na estrada que dá acesso ao CT. Conforme Jonathan Reimann Cassol, um dos promotores do espetáculo, houve um excesso por parte dos patrulheiros, que segundo ele, estavam em alguns pontos escondidos e abordando sistematicamente os motoristas.

“Tivemos casos de pilotos campeões brasileiros multados por conta da maneira que acessaram a estrada, após a saída da BR, tudo porque não havia um balizamento no local”, pontuou.

Alguns expositores questionaram a ação, o que acabou diminuindo o movimento na praça da alimentação, radicalmente. Só no sábado, os organizadores afirmam que o tradicional costelão que seria apresentado aos visitantes, foi um fracasso devido ao público que desistiu de ir. Em certos horários da noite houve congestionamento na entrada da estrada dos Pinheiros, relatam alguns motoristas.

A reportagem procurou o posto da PRF em Alegrete e obteve informações da direção local da PRF. O órgão federal alega que o pedido de apoio ao evento foi negado, por não ter chegado em tempo hábil. A PRF destaca que é de praxe que o documento seja enviado com 30 dias de antecedência, para um melhor planejamento.

“Como foi feito o pedido no dia 16, dois dias antes do evento, tivemos de trabalhar apenas com dois agentes e cumprimos a legislação vigente”, ressaltou o comando da PRF em Alegrete. A reportagem apurou que eventos que extrapolem a rotina e impactam na BR, a PRF precisa de um planejamento das equipes da PRF para trabalharem no apoio e orientação do trânsito no local ou proximidades.

A PRF negou a realização do evento às margens da rodovia e as responsabilidades estavam a cargo dos organizadores, que estavam cientes disso, segundo informou o comando. A PRF complementa que a finalidade é salvar vidas, e com apenas dois policiais ficou inviável fazer uma ação orientativa.

“Trabalhamos com pouco efetivo, mas atingimos o objetivo, pois não houve nenhum acidente no local, como ocorre com frequência por ser um entroncamento precário de estrutura para tamanho evento, ressalta-se que em nenhum momento teve VTRs ” escondida” nem há local pra isso e era do conhecimento de todos a fiscalização no local, da mesma forma nenhuma pessoa ou mesmo veículo foi impedido de transitar e acessar o local do evento. A PRF na missão maior que é salvar vida evitando acidentes pretende em eventos futuros mobilizar mais policiais para esse tipo de Operação”, pontuou o comando da PRF no município.

Já Jonathan Reimann diz que “o município autorizou o evento e nosso pedido era para um balizamento na entrada dos Pinheiros, até para um acesso com seguranças de todos que vieram no evento, mas isso não ocorreu, foi colocado apenas cones em cima da rodovia”, esclarece Reimann.

