BM prende apenado do regime semiaberto de Uruguaiana em Manoel Viana

No último domingo pela manhã(26), a Brigada Militar de Manoel Viana realizava o patrulhamento ostensivo na cidade quando identificou um homem em atitude suspeita. Após abordagem, verificou-se que o indivíduo, de 35 anos, era um apenado da Casa Prisional de Uruguaiana, cumprindo pena por homicídio.

O detento, que deveria estar em regime semiaberto na comarca de Uruguaiana, foi encontrado transitando em uma moto em Manoel Viana, descumprindo as regras estabelecidas para sua liberdade condicional. De acordo com as normativas, o apenado não poderia se ausentar da comarca que faz parte.

Diante da constatação do descumprimento do regime prisional, os membros da Brigada Militar conduziram o indivíduo à Delegacia de Polícia de Alegrete, onde foi registrada ocorrência por desobediência e violação do regime imposto. Após o registro, o apenado foi novamente apresentado em Uruguaiana para as devidas providências legais.