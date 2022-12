Vigilância Sanitária volta- se à educação e orientação de todos os segmentos da cadeia alimentar

Nem todas as pessoas conhecem os riscos de seus produtos para a saúde nem as regras da Vigilância Sanitária. Por isso, a ação nos municípios vem mudando, antes privilegiava-se as ações de regular, vigiar e punir, porém, atualmente deve-se regular, vigiar, educar, advertir e orientar.

Punir, também, mas só em último caso – explicam os coordenadores. As ações da Vigilância Sanitária nos dias atuais têm como recomendação fundamental a ação educativa, que deve ser exercida não apenas por meio das fiscalizações, mas também por intermédio de reuniões com associações, produtores e comerciantes, transmitindo-lhes as normas técnicas legais e as possibilidades de melhorias dos produtos e dos serviços.

Considerando suas atribuições, no próximo dia 14, a Vigilância Sanitária fará uma reunião no Salão Azul da Prefeitura Municipal, às 19h, com os patrões e posteiros dos CTGs, DTGs e piquetes, com o objetivo de orientar e adequar estas entidades as legislações sanitárias vigentes.

Salienta ainda que este trabalho será realizado também nos clubes sociais, escolas de samba e demais estabelecimentos do gênero.