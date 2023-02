Anilton entrega a ministros pedido de moradia e auxílio a quem teve prejuízo com a seca

-Pela manhã, na recepção à comitiva interministerial, entregamos ao Ministro Wellington Dias, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, documentação referente a uma questão que é uma de nossas principais causas de luta: a moradia.

A destinação de habitação digna aos alegretenses é uma das bases dos Governos petistas, e sabendo disso, disse Oliveira, “estamos buscando alternativas para esta chaga social que assola nossa cidade, não sendo diferente em grande parte do Brasil”.

Alegrete segundo o vereador tem 63 bairros e, destes, pouco mais de 10 constam no Registro de Imóveis, resultando em centenas de ocupações em áreas inadequadas e sem acesso aos serviços básicos de forma regular. Isso, lembrou ocasiou uma tragédia social no último dia 16 de fevereiro, quando uma família moradora de uma destas ocupações, foi eletrocutada em meio a uma tentativa de conserto de fio de energia que levava energia às casas.

ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE ÁGUA

Já ao Ministro Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, apresentou as demandas referentes à estiagem em nosso Município e, especialmente, das dificuldades de abastecimento de água potável, e que Alegrete mostra diversas famílias que necessitam de transporte de água potável. Diz que o Poder Executivo não dispõe dos meios adequados para este trabalho. Os esforços de nosso mandato tem sido para que a Defesa Civil atue no sentido de levar caixas d’água até as famílias, especialmente aos moradores dos Assentamentos Unidos pela Terra e Novo Alegrete, que há cerca de 15 anos enfrentam este problema agravado pela seca dos últimos três anos.

O veredaor destaca que as famílias assentadas necessitam com urgência da limpeza de açudes, cacimbas, assim como da abertura de novos meios de armazenamento de água potável.

E que o Município necessita de caminhão pipa, assim como demais máquinas adequadas para este trabalho e transporte de caixas d’água.

Cinco ministros estiveram em Hulha Negra vendo de perto os prejuízos da estiagem na Região. Na comitiva, os ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta e Edgar Preto da CONAB.

O governo anunciou 430 milhões para combater os efeitos da estiagem que afeta 300 municípios do RS pela terceira safra consecutiva.

