Prefeitura vai cumprir a Lei em relação à invasão de área de preservação permanente em Alegrete

A reportagem do PAT esteve no local e ouviu o seguinte: “Todos que estão aqui, pagam aluguel e estão com dificuldades, não estamos desmatando, mas vamos limpar a área que é de acúmulo de lixo para que possamos ter moradia”- destacou uma das mulheres”.

Também informaram que tiveram apoio de dois vereadores, cujos nomes não foram revelados.

A Prefeitura Municipal, ciente do fato, informa por meio do secretário de segurança e mobilidade urbana, Daniel Biachi Rosso, que vão tomar as medidas cabíveis conforme a Lei.