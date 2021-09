Anitta se apresenta no VMA e fãs ficam decepcionados

Share on Email

No último dia 12 aconteceu a famosa premiação americana Video Music Awards, ou simplesmente, VMA. O evento, produzido pela MTV americana, foi criado em 1984 e premia os melhores videoclipes do ano. O VMA 2021 aconteceu em Nova York e agitou as redes sociais, principalmente a dos brasileiros. O motivo? Anitta foi anunciada como a primeira brasileira a se apresentar na história da premiação.

Porém, a sua performance foi considerada decepcionante para muitos fãs. Os que ficaram ligados na frente da TV durante toda a transmissão ao vivo da MTV brasileira não assistiram o tão aguardado show da estrela pop. Por mais que a emissora do Brasil tenha divulgado amplamente nas suas redes sociais, a performance não aconteceu – pelo menos não para nós.

O que não foi divulgado é que a performance na realidade ia ser transmitida no intervalo comercial apenas da televisão americana. E que ela seria pré-gravada e patrocinada pela rede de fast-food Burger King. Por isso, muitos fãs da cantora começaram a se perguntar se ela realmente havia se apresentado no VMA ou se tudo não se passava de uma publicidade.

Para responder tal pergunta, é preciso entender o movimento que grandes empresas têm feito em eventos famosos, como o Grammy, o SuperBowl e o próprio VMA. O intervalo de premiações como essas custam milhões de dólares e, como já tinha feito no Grammy, o BK optou por fazer performances “off-evento” ao invés de passar imagens dos seus hamburgueres. Dessa forma, o show de Anitta é considerado sim parte da programação. Então, como a MTV Brasil não recebeu tal patrocínio, fica claro entender por que a sua apresentação não passou por aqui.

Mesmo entendendo que Anitta tenha se apresentado (embora através de uma ação de marketing) e realizado um feito histórico, isso não impede que os fãs tenham a sensação de que foram enganados. A assessoria da cantora declarou para a revista Quem que “Anitta foi convidada pela MTV americana para fazer uma performance especial com o maior patrocinador do VMAs. A mesma ocorreu durante o intervalo da premiação”.

Provavelmente, contar que a apresentação se limitaria a um clipe durante os comerciais seria o mais justo com os fãs. Porém a conquista de Anitta é inegável, já que ela se tornou a artista brasileira que mais tem atravessado fronteiras.

Por: Martina Santos