Postos de combustíveis são autorizados a fazer delivery de gasolina e etanol

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) alterou nesta quinta-feira (4) regras de comercialização de combustíveis em todo o país.

As principais mudanças aprovadas pela diretoria do órgão foram a liberação da venda por delivery da gasolina comum e do etanol e a forma de mostrar os preços nas bombas. Hoje, o valor mostrado na bomba tem três casas decimais. Agora, serão necessárias apenas duas casas decimais.

Com prazo para entrada em vigor de 180 dias após a publicação da nova resolução, os preços por litro de todos os combustíveis automotivos comercializados deverão ser expressos pelos postos revendedores com duas casas decimais (em vez das atuais três casas decimais) no painel de preços e nas bombas medidoras, facilitando o entendimento dos consumidores.

A agência esclareceu que o “delivery deverá ser feito até os limites do município onde se encontra o revendedor varejista autorizado pela ANP” e que o posto que decidir participar da modalidade precisa estar adimplente com o Programa de Monitoramento da Qualidade da ANP (PMQC).

Com isso, os postos poderão entregar gasolina comum ou etanol em domicílio. A medida, no entanto, só valerá após publicação no Diário Oficial da União.

Questionada sobre a segurança desse tipo de atendimento –já que os postos têm estrutura para enfrentar emergências– a ANP informou que “toda a entrega será acompanhada em tempo real e georreferenciada”.

Já os postos têm um prazo de 180 dias, depois de publicada a resolução, para promover a alteração para duas casas decimais na visualização dos preços dos combustíveis.

Foto: reprodução