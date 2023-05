Varal de modelitos para cães, à espera do frio, é um dos muitos cuidados que professora tem para com seus pets

O outono chegou, as folhas estão caindo e a temperatura passou a exigir um agasalho, mesmo que ainda leve, mas necessário para que ninguém se resfrie. O mesmo acontece com os cães, que precisam se proteger do frio. E os com pelos mais baixos sentem mais a temperatura fria que tende a fazer nos próximos meses.

Varal de roupas de cães

E quem tem cães e gatos e trata esses amiguinhos como se fossem da família toma cuidados especiais para protegê-los do frio. A professora Graça Noronha, dona de oito pets, se antecipou e cuidou dos modelitos dos seus cães, antes da chegada do frio mais severo. Ela aproveitou um dia seco e lavou todas as roupas, para que com o efeito do sol ficassem ainda mais cheirosas. E o resultado foi um varal de amor aos que considera seus amigos fiéis.

Agasalhar os bichos de estimação aqui em Alegrete, região que no inverno vivemos o frio de até zero grau, é necessário para evitar doenças causadas pela baixa temperatura, tanto que os cães ou os gatos podem contrair. Algumas das principais doenças que afetam nossos pets durante o inverno são: gripe, asma, hérnia de disco, dores articulares, rinotraqueíte em gatos e cinomose em cães, conforme a Veterinária Dileusa Alves.