Antenor Guedes: 56 anos de comércio e tradição em Alegrete

Desde jovem, o torcedor do Grêmio que gosta de assistir aos jogos de futebol e participar de partidas de pife com amigos, demonstrou uma forte dedicação ao trabalho e à família. Casado com Nilza, são pais de três filhos: José Ademir, conhecido como Zéca (in memoriam), Maria Olivia e Rogério. Ele é avô de quatro netos e um bisneto. Tanto Antenor quanto Nilza são devotos fervorosos de Nossa Senhora Aparecida.

No início de sua carreira como comerciante, Antenor administrava um armazém que vendia uma ampla variedade de produtos, incluindo secos e molhados, itens veterinários, ração e encilhas. Segundo ele, os clientes podiam chegar com um cavalo sem arreios e sair com o animal completamente encilhado. Esse compromisso com a satisfação do cliente contribuiu para o sucesso de seu negócio.

Hoje, o Armazém Guedes, localizado na Avenida Tiaraju, continua em plena atividade. Antenor, junto com sua família e colaboradores, atende uma clientela fiel, muitos dos quais frequentam o estabelecimento há mais de 50 anos. Essa longa relação com os clientes demonstra a confiança e o respeito conquistados ao longo das décadas.

Em 2024, Antenor celebra 56 anos de atividade no comércio. Sua energia e dedicação permanecem evidentes, refletindo a paixão que tem pelo trabalho e pela comunidade de Alegrete. A trajetória de Antenor Guedes é um exemplo de empreendedorismo e comprometimento, destacando sua importância no comércio local.

