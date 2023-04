Ao intervir em briga, homem é ferido por dois indivíduos

Share on Email

Conforme informações da Brigada Militar, por volta das 3h30min durante o Carnaval Fora de Época, os policiais identificaram uma briga onde um homem era agredido por dois homens, um de 46 e outro de 21 anos. A vítima relatou que o fato ocorreu pois os dois suspeitos estariam brigando com uma outra mulher e então tentou intervir, porém a dupla o agrediu com uma cadeira o deixando lesionado na mão direita e nas costas.

Diante dos fatos, as partes foram contidas e encaminhadas até a sala da BM onde foi confeccionado um Termo Circunstanciado. A primeira noite de Carnaval foi sem ocorrências policiais. O efetivo de Alegrete recebeu reforço de Santana do Livramento com cerca de 40 PMs.