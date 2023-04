Descarte de lixo continua sendo problema nos bairros afastados

A imagem enviada por um leitor, mostra um flagrante que de tanto se repetir já parece natural. Na verdade, isso não deveria acontecer, o descarte irregular do lixo é extremamente prejudicial ao solo e ao meio ambiente. Além disso, pode trazer animais peçonhentos para o convívio dos moradores do bairro, o que pode causar sérios acidentes com aranhas, escorpiões e cobras, animais que escolhem ambientes sujos e com lugares onde podem ficar escondidos. Outra preocupação é com a água empossada, uma oportunidade única para o mosquito da dengue se proliferar.

O local sinalizado na foto, é a Rua Álvaro Inácio de Medeiros, no bairro Kennedy. O inusitado é que algum morador ou proprietário colocou uma placa amarela em que pode se ler “Proibido jogar lixo”, mesmo assim, é justamente este espaço o escolhido para a ação de descarte indevido de resíduos. Alguns moradores relatam que são pessoas de outros pontos e bairros vizinhos que trazem o lixo. É preciso que haja conscientização de que o meio ambiente é de todos e deve ser respeitado.

No site da prefeitura é possível encontrar os locais de descarte do lixo:

– Lixo eletrônico: Secretaria de Meio Ambiente (Rua Assis Brasil, 930 / das 7h30min às 13h30min).

– Lâmpadas, baterias e pilhas: procurar o local onde comprou, lojas, mercados, estabelecimentos comerciais.

– Medicamentos vencidos: Qualquer farmácia.

– Pneus: Ecoponto Municipal (todas as quartas-feiras, das 11h às 11h30min /no Corredor dos Papagaios), marcar pelo telefone: 3961-1682 /991472179.

