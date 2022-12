Clóvis Salbego, policial penal recebe moção de aplauso da Câmara

No final da manhã de terça-feira (20), o policial penal Clóvis Miguel Salbego, recebeu uma moção de aplauso da Câmara.

De autoria do vereador republicano Jaime Duarte e subscrita pelos vereadores Fábio Perez e Vagner Fan, com apoio dos demais colegas, a moção foi entregue ao assisense de 48 anos, que durante mais dois anos atuou em Alegrete, com excelentes trabalhos prestados à comunidade atuando no Presídio Estadual de Alegrete.

Segundo o vereador Jaime, a moção de aplauso visa reconhecer e parabenizar, o servidor pelos brilhantes serviços prestados no Presídio Estadual de Alegrete.

“A moção foi motivada pela necessidade do serviço, visto que havia diversos problemas relacionados à disciplina e segurança do Presídio. Diante esta razão lhe foi atribuído essa missão de alguma forma contribuir para a melhora da situação em que se encontrava o presídio por sua experiência profissional e perfil para intervenções penitenciárias”, explicou o republicano.



No presídio de Alegrete, Salbego atuou como chefe de segurança e permaneceu lotado por três anos, realizando frequentes operações de segurança junto à massa carcerária, com a realização de revistas estruturais, remoção de lideranças e presos faccionados, cobrando dos presos a disciplina e impondo a ordem.



No período como chefe de segurança e disciplina, fez questão de agregar aos internos as atividades de religião, antes inexistentes, incentivando a realização de cultos e palestras na casa prisional, mesmo diante das dificuldades estruturais do estabelecimento.

Atividades estas que se tornaram frequentes e permaneceram na atual gestão, devido à solicitação dos próprios apenados.



Gestionou projetos junto à vara de execuções prisionais para melhorias do estabelecimento, sendo destaque a cobertura do pátio de recreação do presídio que era o principal fator negativo à segurança devido a localização e estrutura tornando-se alvo fácil para os arremessos de materiais ilícitos e fugas.



Com perfil disciplinador, mas dotado de humanidade, e com sensibilidade diante dos problemas junto ao

cárcere, ele gerenciava junto à comunidade, prestava assistência tanto aos apenados como aos familiares, solicitava medicamentos, roupas e atendimentos médicos para os mesmos.



O perfil contrário a indisciplina, associado a prática de atividades de inteligência penitenciária local, junto às instituições de segurança causaram relevante impacto aos detentos e facções. Com isso vieram represálias inclusive ameaças pessoais e a sua família. Fatores estes motivadores de sua transferência para outra casa prisional como forma de preservar sua integridade.

O homenageado relatou momentos vividos dentro do presídio, o qual se referiu na época com “barril de pólvora”, relembrou de uma das maiores rebeliões que quase acabou ferido por um tiro. Foi um momento tenso que ele clamou por Deus. Foi então que o evangelista Alessandro Monteiro apareceu e se colocou à disposição para levar a palavra de Deus para os detentos.

Salbego conta que no início recebeu resistência, mas assumiu por conta e risco realizar os cultos dentro da cadeia. Já são mais de 100 apenados que buscaram a palavra e o projeto ainda conta com mulheres que cumprem pena no PEAL.



Com isso o trabalho do policial penal contribuiu positivamente e reflete até hoje na disciplina junto ao cárcere, pois diminuíram significativamente as ocorrências no estabelecimento, sendo possível vislumbrar apenados mais conscientes e motivados à reintegração social.

O policial atribuiu à família, muitos dos seus valores e princípios, e toda a sabedoria para decisões e revelou gratidão pela educação e apoio recebido.



Dentre seus projetos pessoais , o principal está em agir sempre com a verdade ,lealdade, honra e ética em tudo o que faz. Graduação em Direito pela URCAMP Alegrete concluído em 2006, possui pós graduação em Inteligência Policial e Prisional; Psicologia Forense no sistema penal; Gestão Estratégica de pessoas; Perfis Criminais e comportamentais; Gestão de segurança pública e Educação em unidades prisionais.

Experiência profissional.



Com 15 anos de trabalho na SUSEPE, o policial foi transferido em 2012 para a 2º região penitenciária onde trabalhou nas cidades de Santa Maria e Cruz Alta. Nesse período atuou também no GIR (grupo especial de intervenções penitenciárias) da região, realizando operações e atividades de segurança e disciplina nas unidades prisionais.



Exerceu função de supervisor na penitenciária de Santa Maria e chefe de segurança em Cruz Alta. Foi transferido em 2017 para o presídio estadual de Alegrete , 6º região penitenciária, onde exerceu a função de chefe de segurança e disciplina.



Por determinação da 6º delegacia regional foi transferido em 2020, para a penitenciária de segurança média de Santana do Livramento, onde desempenhou a função chefe de segurança e disciplina.

Em 2021 retornou a 2º região penitenciária onde atualmente está lotado no presídio estadual de São Vicente do Sul.

A entrega foi realizada no plenário Gaspar Cardoso Paines, na presença dos vereadores Jaime, Fábio Perez e os assessores dos vereadores Vagner Fan e Eder Fioravante. Salbego agradeceu a homenagem e visivelmente emocionado ressaltou a importância da igreja dentro da casa prisional. “Devo a Deus”, destacou.

O homenageado ainda estendeu a moção ao amigo Alessandro Monteiro, por realizar um trabalho de resgate da crença entre os apenados. O vereador Jaime também mencionou a representatividade do evangelista Monteiro que além de realizar um trabalho elogiável foi quem mostrou o trabalho do homenageado para que a Câmara pudesse conceder a justa moção de apoio.